JT Foot Mercato : Chelsea en pleine débâcle !

Les jours noirs des Blues

La suite après cette publicité

Les Blues se sont encore inclinés hier soir contre Arsenal (3-1). Une nouvelle défaite qui laisse présager une fin de saison cauchemardesque. Frank Lampard est arrivé pour jouer les pompiers de service en cette fin de saison, mais la nomination de l’ancien milieu de terrain n’a pas eu l’effet d’un électrochoc, bien au contraire. Sous sa houlette, Chelsea a joué 6 matches et a perdu 6 fois. Une terrible série qui fait perdre à Lampard tout le crédit qui lui restait en tant qu’entraîneur de haut niveau. Vite que cette saison se termine pour Chelsea qui attend impatiemment l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc ! Et l’Argentin pourra compter sur un mercato XXL , une nouvelle fois, pour relancer la machine ! En attaque, Emanuel Emegha du SK Sturm Graz est dans le viseur, au poste de gardien, André Onana pourrait débarquer dans le cadre d’un échange avec Trevoh Chalobah et Ruben Loftus-Cheek. L’arrivée de Malo Gusto est déjà programmée et il y a d’autres pistes farfelues pour des prix mirobolants.

Messi va quitter la Ligue 1

Avec l’énorme polémique au sujet de l’entraînement séché par Lionel Messi, il y a peu de chances de revoir l’attaquant argentin sous le maillot parisien la saison prochaine. Une aventure qui se termine mal mais la Pulga va vite devoir rebondir et se trouver un nouveau club. Trois pistes semblent être possibles à l’heure actuelle. Évidemment, un retour au FC Barcelone est une possibilité, le club catalan en rêve mais doit faire face à des difficultés financières et cherche le bon moyen d’arriver à ses fins. C’est la volonté première du joueur selon Onda Cerro. Mais la Pulga voit l’Arabie Saoudite lui faire une cour assidue depuis plusieurs mois. Après Cristiano Ronaldo à Al Nassr, Lionel Messi pourrait prendre le chemin du club rival d’Al Hilal. Et le club du Golfe veut mettre les grands moyens pour attirer la star. En effet, un contrat d’un an et estimé à 420 millions d’euros est évoqué par Olé. Enfin, dernière piste possible la MLS avec l’Inter Miami ! Sur le dossier depuis quelques années, la franchise de David Beckham n’a jamais rompu le dialogue. Malgré un intérêt commun, cette option ne semble néanmoins pas être la priorité du clan Lionel Messi à court terme. L’objectif principal de Messi reste d’être compétitif pour la Copa América 2024, donc son avenir à court terme passera sans doute par un dernier défi en Europe.

À lire

Le FC Barcelone prend sérieusement confiance pour Lionel Messi

Jude Bellingham a choisi son prochain club

Comme l’a annoncé Marca cet après-midi, c’est le Real Madrid qui est sur le point de rafler la mise pour Jude Bellingham ! Habitué à passer les échelons à la vitesse de la lumière, le joueur de seulement 19 ans a été récompensé en participant à la Coupe du Monde 2022 avec l’Angleterre. Mais un nouveau challenge l’attend désormais. La Casa Blanca va débourser entre 100 et 120 millions d’euros pour s’attacher ses services et doubler la concurrence de Liverpool ou encore Manchester City, alors que le Borussia Dortmund réclamait 140 millions d’euros. En tous cas, Bellignham se rapproche à grand pas de la capitale espagnole et devrait s’engager jusqu’en 2029 avec les Merengues.