PSG : quel avenir pour Lionel Messi ?

Lendemain de bombe dans le monde du football. Parti en Arabie saoudite ce lundi après la défaite du Paris Saint-Germain contre Lorient afin de jouer son rôle d’ambassadeur du tourisme dans le pays de la péninsule arabique, Lionel Messi avait fait ce choix sans l’accord du Paris Saint-Germain et cela va avoir des conséquences. Déjà, il va être suspendu pendant deux semaines, ce qui a été annoncé en début de soirée. Un choix fort de la part de la direction francilienne qui a tapé du poing sur la table. Mais ce n’est pas tout, dans la foulée, il a été annoncé que le Paris Saint-Germain allait mettre fin aux discussions pour prolonger la Pulga qui devrait donc partir librement à l’issue de son bail après deux saisons passées au club.

Dès lors, l’avenir de Lionel Messi, qui fêtera ses 36 ans le 24 juin prochain, est au centre des attentions. Évidemment, un club lui fait les yeux doux depuis un long moment, il s’agit de son club de toujours : le FC Barcelone. Passé chez les Blaugranas à partir de ses 13 ans soit de 2000 à 2021, Lionel Messi a quasiment tout connu avec les Culés à l’image des Ligues des Champions remportées en 2006, 2009, 2011 et 2015. Si la volonté commune de se retrouver existe bien, la question sera surtout financière puisque la Liga bloque toujours le club catalan dont la masse salariale est jugée trop élevée. Alors que l’inscription des nouveaux contrats de Gavi ou encore Ronald Araujo restent en stand-by, difficile d’imaginer Lionel Messi rentrer au bercail tant que la situation économique des Blaugranas restera aussi tendue.

Trois pistes principales pour Lionel Messi

Pour Onda Cerro néanmoins, c’est la volonté principale du joueur qui serait disposé à y passer une saison où il restera compétitif avant la Copa América 2024 puis d’aller en Arabie saoudite. L’Arabie saoudite, un challenge où Lionel Messi pourrait d’ailleurs être rejoint par Sergio Busquets et Jordi Alba, ses amis catalans toujours au FC Barcelone. L’Arabie saoudite, un pays renforçant au fil des mois ses liens avec Lionel Messi. Déjà comblé d’avoir su l’attirer pour promouvoir le tourisme dans ses terres, le pays de la péninsule arabopersienne entend réaliser un coup de maître en réunissant la plus grande rivalité de l’histoire du football. Après Cristiano Ronaldo à Al Nassr, Lionel Messi pourrait prendre le chemin du club rival d’Al Hilal.

Pour autant, les Saoudiens aimeraient l’attirer au plus vite et si possible cet été et pour cela, ils entendent mettre les moyens puisqu’un contrat d’un an et estimé à 420 millions d’euros est évoqué par Olé. Des chiffres hallucinants qui en feraient le plus gros contrat de l’histoire du football. Ce scénario qui semblait compliqué il y a quelques mois devient de plus en plus possible. Elle serait même la piste favorite si jamais le Barça ne pouvait pas accueillir La Pulga. Enfin, il y a une troisième porte de sortie existe depuis un moment, il s’agit de l’Inter Miami. Sur le dossier depuis quelques années, la franchise de David Beckham n’a jamais rompu le dialogue. Malgré un intérêt commun, cette option ne semble néanmoins pas la priorité du clan Lionel Messi à court terme. L’objectif principal de Lionel Messi reste d’être compétitif pour la Copa América 2024 et c’est pour cela que toute autre approche d’une formation européenne - en plus du FC Barcelone - pourrait rebattre les cartes …