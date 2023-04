Barça : le dernier détail qui bloque le retour de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Le feuilleton Lionel Messi au FC Barcelone continue de battre son plein. Et pour cause. Le voyage de l’Argentin à Barcelone a logiquement fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours, même s’il n’y a pas encore eu de véritables négociations entre les dirigeants catalans et la Pulga à en croire les médias espagnols. Selon ces derniers, le Champion du monde 2022 serait arrivé à l’aéroport en compagnie de ses agents, ce qui laisse présager d’éventuelles futures discussions avec Joan Laporta le président du Barça notamment.

Alors qu’un retour de l’enfant prodige au Camp Nou est donc de plus en plus à l’ordre du jour, tant les deux parties semblent faites pour s’entendre, El Chiringuito vient de dévoiler une nouvelle séquence qui devrait faire beaucoup parler dans les prochains jours. Sur les images, on peut entendre Jose Alvarez Haya, un journaliste du média espagnol, confirmer qu’il ne reste plus qu’un petit détail à régler pour le retour de Lionel Messi à Barcelone. «Messi est plus proche que jamais de revenir (…) La décision est entre les mains de la Liga, ils doivent accepter le plan de faisabilité», confie Jose Alvarez. Affaire à suivre donc…

À lire

Manchester United garde un œil sur Neymar