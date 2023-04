PSG, FC Barcelone : le voyage de la discorde de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Il est de retour à Barcelone ! Pas (encore ?) pour signer avec son ancien club, mais pour passer un week-end chez lui, avec ses proches. C’est le journaliste catalan Gerard Romero qui a vendu la mèche samedi soir, dévoilant que l’Argentin et sa famille étaient arrivés à Barcelone dans la matinée de samedi. Un voyage que personne n’attendait en Catalogne, comme l’indique Sport.

Ce qui fait parler en Espagne, c’est aussi le fait qu’il est arrivé à Barcelone incognito, souhaitant se cacher des caméras et du regard des journalistes, quittant l’aéroport par une porte secrète. Seul Pepe Costa, ami proche du clan Messi, a été vu en récupérant les bagages. Sa famille et lui ont atteri avec quinze valises, ce qui fait logiquement déjà fantasmer les fans catalans sur un possible retour.

Des négociations en vue ?

Si Messi et les siens se cachent, c’est qu’ils ont quelque chose à cacher, estiment ainsi beaucoup de fans sur les réseaux sociaux. Les informations publiées en Espagne ne font, pour l’instant, pas encore référence à de possibles négociations avec le FC Barcelone pendant le séjour de l’Argentin en terres catalanes, où il a gardé sa maison.

En revanche, les médias soulignent bien qu’il est arrivé en compagnie de ses agents, ce qui peut laisser penser à de futures discussions avec Joan Laporta dans les heures à venir… Dans le même temps, Gerard Romero a précisé que le retour de la légende de l’Albiceleste au Barça est plus proche que jamais. Peu à peu, les pièces du puzzle commencent à s’assembler. En revanche, sur les réseaux sociaux, les supporters parisiens n’ont pas manqué d’afficher leur mécontentement quant au voyage de leur numéro 30…