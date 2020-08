Atalanta-PSG : la réaction à chaud d'Ander Herrera

La suite après cette publicité

Le Paris SG s'est qualifié à l'arraché pour les demi-finales de Ligue des Champions face à l'Atalanta (1-2) dans les arrêts de jeu. Interrogé au micro de RMC Sport, Ander Herrera était tout sourire.

«Incroyable, c'est une équipe, tout le monde est important, peu importe qui joue, c'est pour ça qu'on est ici. On a gagné 4 titres, tu ne peux pas gagner autant si tu n'est pas une équipe. On est très content, on a fait ce qu'on devait faire. L'Atalanta n'a pas perdu contre la Juve, la Lazio et l'Inter en Serie A cette saison. C'est un très bonne équipe. On a fait ce qu'on devait faire, contre un système très différent, on s'est créé des occasions, on a fait tout ce qu'il fallait pour gagner avant », a lancé l'Espagnol.