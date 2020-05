Liverpool entre en conflit avec son maire !

La France a tranché en décidant d'arrêter ses championnats nationaux après que le gouvernement a déclaré impossible la reprise avant le mois de septembre. Cela a fait l'effet d'une onde de choc chez nos voisins européens, puisque l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre sont toujours déterminées à achever leurs championnats respectifs. En Angleterre, la situation est prise extrêmement au sérieux, surtout du côté de Liverpool qui filait vers son premier titre de champion depuis 1990.

La suite après cette publicité

A priori, la Premier League se dirige vers une reprise du championnat le 8 juin à huis clos. Mais une voix s'est élevée pour contester une telle issue. Et il s'agit du... maire de Liverpool, Joe Anderson ! Ce dernier insiste pour que la sécurité de la population prime sur le football. Dans une interview pour la BBC, il a ainsi rapporté qu'il opte pour l'arrêt de la saison en cours. « Je suppose que beaucoup de gens se présenteraient à l’extérieur d’Anfield pour célébrer et je comprends les préoccupations de la police à ce sujet, donc il y a une vraie difficulté pour nous ici », s'est-il justifié. Il a cependant nuancé son propos en militant pour que les Reds soient sacrés champions d'Angleterre. « Ils ont clairement gagné la ligue, ils le méritent, ils devraient être couronnés. »

Liverpool n'a pas aimé

Malgré cette dernière phrase, il a récolté le courroux du club de Liverpool, qui a publié un communiqué pour réagir. « En tant que club, nous sommes conscients et déçus des commentaires attribués au maire Joe Anderson dans une interview aux médias publiée aujourd'hui (hier, ndlr). Outre le manque de preuves à l'appui de ces affirmations, nous tenons également à signaler les récentes discussions avec le maire Anderson concernant la possibilité de tout football à huis clos, qui ont conclu qu'il est important que les principales parties prenantes de la ville continuent de s'engager et travailler en collaboration. »

« Au cours des dernières semaines, nous nous sommes entretenus avec des groupes de supporters qui nous ont informés de leur détermination à respecter les mesures de distanciation sociale et, en cas d'annonce d'une reprise du football, nous continuerions à travailler avec eux et d'autres parties prenantes clés pour notre volonté collective d'atteindre cet objectif crucial. Dans le cadre de nos opérations en cours, nous sommes en contact régulier avec le maire et son bureau et nous espérons que ces conversations pourront se poursuivre. Dans l'intervalle, notre objectif principal reste de répondre à la crise humanitaire qui continue de se dérouler et en particulier de fournir un soutien continu à diverses initiatives du NHS et à ceux qui connaissent la pauvreté alimentaire et l'isolement social. » Liverpool a bien besoin d'un soutien local pour éviter que le titre ne lui file sous le nez. Alors qu'il reste neuf journées à disputer, les hommes de Jürgen Klopp ont 25 points d'avance sur Manchester City, deuxième, et n'ont besoin que de deux victoires pour être titrés.