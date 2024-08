Aurélio Buta prêté au Stade de Reims

Alors que le mercato estival est en passe de refermer ses portes, les différents clubs s’activent pour renforcer leur effectif. Dans cette optique, le Stade de Reims vient d’officialiser l’arrivée d’Aurélio Buta, en provenance de l’Eintracht Francfort. L’arrière droit de 27 ans est prêté pour la saison 2024-2025.

Sous contrat avec l’écurie allemande jusqu’en juin 2026, le droitier d’1m72 sort d’une saison pleine et convaincante avec 1 but et 3 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues.