PSG : Luis Enrique fait le grand bilan du mercato estival

Moins discret que les autres années sur le mercato, malgré les départs conséquents de Kylian Mbappé et Manuel Ugarte, le Paris Saint-Germain a enrôlé Joao Neves au milieu de terrain, Willian Pacho en défense, Matvey Safonov en tant que gardien de but et Désiré Doué en attaque. Quatre nouvelles recrues et un mercato validé par Luis Enrique : «On s’est amélioré avec un joueur par ligne cet été et j’en suis satisfait. C’est un mercato difficile pour toutes les équipes, mais nous avons déjà une équipe très bonne depuis l’année dernière, où nous nous sommes beaucoup renforcés. Je suis très content avec ça», a-t-il exprimé en conférence de presse, ce samedi.

Outre ces arrivées, le PSG a également prêté Carlos Soler, Renato Sanches, Cher Ndour, Juan Bernat ou encore Nordi Mukiele. En revanche, Milan Skriniar et Danilo Pereira sont toujours au club, alors qu’ils étaient poussés vers la sortie. Mais Luis Enrique affirme vouloir compter sur les deux joueurs : «Je compte sur tous les joueurs du PSG qui sont sous contrat. Au niveau sportif, j’ai mes préférences. Milan Skriniar et Danilo sont des joueurs qui nous ont beaucoup aidé la saison passée. Le mercato est fini, je compte sur tous les joueurs, ils sont dans l’effectif.»

Luis Enrique lance déjà le mercato hivernal

En revanche, le Paris Saint-Germain n’a pas recruté de nouveau buteur. Et le manager parisien a confirmé que cela était une volonté pour cet été, mais le PSG n’a pu aller plus loin sur certaines pistes, sans les nommer : «satisfait ou pas, je suis très satisfait. C’est une blague en espagnol. Le mercato est tel qu’il est, nous voulions signer des joueurs, mais les prix étaient très hauts. Cela n’avait pas de sens. J’ai l’effectif que j’ai, il s’agit de développer ce potentiel et d’en tirer le meilleur», a ajouté l’ex-manager barcelonais.

Satisfait, mais peut-être pas assez puisqu’il a déjà ouvert la porte à d’autres recrues prochainement et notamment en défense : «Jusqu’à janvier, on est ouvert à faire d’autres recrues. Mais je le répète, je suis satisfait de ce que j’ai», a-t-il expliqué, en évoquant la polyvalence de ses recrues : «j’ai des joueurs versatiles, ça répond au plan que nous voulions dans cette équipe. Cette année, on a fait un gardien et trois joueurs de champ : Pacho, Doué et Neves. Si vous regardez les deux premiers matchs, pour l’attaquant de pointe, on peut jouer avec dix joueurs. C’est la même chose avec les défenseurs. Ils peuvent jouer dans plusieurs rôles différents. Il n’y pas eu d’opportunités réelles sur le mercato, mais j’ai beaucoup d’options dans mon équipe». Un mercato réussi donc pour le manager espagnol, mais qui aurait pu être amélioré…

