Liga : le Real Madrid s’impose face à Alavés après une fin de match complètement dingue

Deuxième du classement de Liga au coup d’envoi de cette rencontre face à Alavés comptant pour la septième journée, le Real Madrid avait une bonne occasion de mettre un peu la pression au FC Barcelone. Une victoire des Merengues leur permettait en effet de revenir à un petit point des Blaugranas qui recevront Getafe demain. Pour ce match, Carlo Ancelotti a procédé à quelques changements. Aurélien Tchouaméni a retrouvé sa place au milieu, Lucas Vazquez a remplacé Dani Carvajal et cette fois, Ancelotti alignait son quatuor magique Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr et Mbappé, qui démarrait une fois encore en position d’avant-centre. Une absence de rotation qui n’est pas passée inaperçue avec le calendrier surchargé des Merengues. Mais peu importe.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Real Madrid 17 7 11 5 2 0 16 5 8 Alavés 10 7 1 3 1 3 11 10

Dans cette rencontre, Madrid n’a attendu que 54 secondes pour faire la différence. Annoncé comme le très probable vainqueur du Ballon d’Or 2024, Vinicius Jr a placé une accélération foudroyante côté gauche avant de servir son capitaine du soir, Lucas Vazquez, pour l’ouverture du score (1-0). Ce début de match tonitruant n’annonçait pas pour autant une première période de folie. Hormis un bel arrêt de Thibaut Courtois sur une frappe de Tomás Conechny (13e) et un but refusé à Kylian Mbappé servi en position de hors-jeu (22e), on n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, à part quelques accélérations de Vinicius Jr. Il a fallu attendre la 40e minute pour voir Mbappé inscrire l’un de ses plus beaux buts sous ses nouvelles couleurs. Après une remise en talonnade pour Bellingham, le Bondynois a été servi par l’Anglais en retour avant d’aller effacer Diarra d’un crochet pour crucifier Sivera (2-0). Le break était fait juste avant la pause.

Madrid s’est fait très peur

Au retour des vestiaires, scénario presque identique. Le Real Madrid a réussi à marquer très rapidement, par l’intermédiaire de Rodrygo (48e, 3-0) et le match a ensuite perdu en intensité. À la 68e minute, Ancelotti décidait de sortir Rodrygo et Valverde pour les remplacer par Endrick et Modric. Le jeune Brésilien n’a d’ailleurs pas attendu longtemps avant de se distinguer. Malgré son petit gabarit, il a su résister à Diarra avant de décocher une frappe qui a fini sur le poteau (73e). L’ancien pensionnaire de Palmeiras aurait toutefois dû être expulsé après un mauvais geste (un coup de pied) sur Mouriño simplement sanctionné d’un jaune (83e). Mais la polémique n’a pas duré longtemps, car Alavés nous a offert une fin de match de folie.

Après le poteau trouvé par Abderrahmane Rebbach, dont la frappe était limpide (77e), Benavidez pensait inscrire un but pour l’honneur avec un magnifique enroulé du pied gauche (3-1, 85e). Deux minutes plus tard, ce même Benavidez trouvait Kike Garcia dans la profondeur pour le but du 3-2 (87e). Tout Madrid tremblait, car un autre résultat qu’une victoire offrait une opportunité en or au rival barcelonais de s’échapper le lendemain. Heureusement pour les amoureux de la Casa Blanca, les coéquipiers de Mbappé ont tenu. Au classement, Madrid reste deuxième, mais revient à une longueur du Barça. De son côté, Alavés tombe à la huitième place.

Revivez le film du match