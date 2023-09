Crise OM : Eric Di Meco est sidéré

L’OM s’agite ces dernières heures. Entre la vraie-fausse démission de Marcelino et l’avenir de Pablo Longoria, l’écurie olympienne a de nombreux dossiers chauds à gérer. Ancien joueur de Marseille, Eric Di Meco a livré ses impressions sur la crise qui touche son club de coeur. Au micro de RMC Sport, le consultant a avoué être sidéré.

La suite après cette publicité

«Je suis tombé des nues. On a fait des débats sur le sportif, sur ce qu’il s’est passé ce week-end. A la sortie de ces sept matchs et au vu du calendrier qui arrive, il y avait de quoi être inquiet sportivement. Attention, ça peut vite tanguer. La réunion prévue hier soir entre les dirigeants et les supporters était prévue de longue date. Elle a lieu chaque année avant le début de la Coupe d’Europe. Ce ne peut pas être que les résultats. Même si l’élimination en Ligue de champions a été difficile à digérer, c’est plus profond. Ça va chercher plus loin.» Il est certain que le mal paraît être plus profond.