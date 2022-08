Moses Simon dans les petits papiers de Nottingham Forest

Promu en Premier League cette saison, Nottingham Forest continue de s'activer durant ce mercato estival pour garder sa place dans l'élite anglaise dans les exercices à venir. Et après s'être offert les services de l'ancien Troyen Gianluca Biancone, les Reds veulent encore se servir en Ligue 1 pour renforcer l'effectif de Steve Cooper.

En effet, selon nos informations, les doubles champions d'Europe (1979 et 1980) discutent pour enrôler l'attaquant international nigérian Moses Simon (53 sélections, 7 buts), sous contrat avec le FC Nantes jusqu'en 2024. A voir ce que le club vainqueur de la Coupe de France et qualifié pour la Ligue Europe fera pour le garder ou négocier son départ. Le Canari de 27 ans pourrait donc s'ajouter à la longue liste des recrues du NFFC et retrouver son compatriote Taiwo Awoniyi, plus grosse recrue de Forest cet été (20,5 M€).