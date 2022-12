Le vice-président de Flamengo a toujours un espoir pour Gerson

La suite après cette publicité

Le dossier Gerson (25 ans, sous contrat jusqu’en 2026) est toujours au point mort et ça dure depuis plusieurs semaines maintenant. Flamengo serait même sur le point de lâcher l’affaire. C’est sans doute à cause de cette impasse que le vice-président du club brésilien a évoqué ce dossier auprès de UOL. D’après Marcos Braz, il existe encore un espoir mais il est mince et ne semble pas très optimiste à cause de la position ferme de la direction olympienne.

« Nous avons une situation très difficile autour de Gerson. Il y a le désir du joueur, du manager et de Flamengo. Mais il faut trouver un moyen de fermer cette négociation. Flamengo respecte beaucoup l’Olympique de Marseille, qui était notre partenaire lorsque nous avons vendu le joueur. Gardons notre calme et voyons si nous pouvons structurer ce contrat. » Le milieu de terrain n’est pas revenu à Marseille lors de la reprise et ne compte pas revenir, mettant la pression sur Longoria et son équipe.

À lire

OM : Getafe veut déjà se débarrasser de Jordan Amavi !