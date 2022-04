France U17 : la liste pour l'Euro !

Le 16 mai prochain débute en Israël l'Euro U17. L'équipe de France qui se retrouve dans le groupe des Pays-Bas, de la Pologne et de la Bulgarie a dévoilé sa liste pour la compétition. Ces dernières semaines, le coach José Alcocer a profité de matchs de préparation contre l'Espagne (deux défaites) pour tester plusieurs joueurs afin de composer son groupe.

Dans cette liste figure notamment le capitaine de l'équipe et dernier fils de Zinédine Zidane : Elyaz Zidane. On retrouve également les deux titis parisiens El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaire-Emery ou encore le grand espoir Rennais Mathys Tel. Les Bleuets se rejoindront à Clairefontaine au début du mois de mai pour préparer la compétition.