Supercoupe d’Espagne : les retrouvailles de Carlo Ancelotti et Gennaro Gattuso

Les retrouvailles devraient être électriques entre Carlo Ancelotti et Gennaro Gattuso ce mercredi soir alors que le Real Madrid et Valence se retrouvent en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Les deux entraîneurs italiens pourraient bien avoir une poignée de main tendue. Ensemble à l’AC Milan de 2001 à 2009, période faste pour les deux hommes avec deux Ligues des Champions remportées notamment, ils se sont divisés au Napoli lorsque «Le Mister» a été remplacé par Gattuso, son successeur. Le coach de la Maison Blanche est revenu sur leur relation tourmentée en conférence de presse. «Avec Gattuso, nous avons vécu de très beaux moments, nous avons gagné deux Ligues des champions, ce furent des années et des situations dont je me souviendrai toujours. Alors… La relation n’est pas toujours bonne, nous avons eu des problèmes et je ne veux pas en parler parce que ce sont des choses personnelles» a ainsi déclaré l’entraineur de 63 ans.

De son côté, Gennaro Gattuso a confirmé cette petite embrouille tout en rappelant son admiration pour son ainé. Le tacticien des Merengots, a confié ses impressions avec bienveillance, selon des propos relayés par AS. «La dernière fois que j’ai parlé avec Ancelotti, c’était il y a un an. Le respect professionnel est énorme, la relation n’est plus comme avant. Quand je jouais, je vivais déjà en tant qu’entraîneur. Quand je voyais quelque chose que je n’aimais pas dans le vestiaire, je parlais pour le bien de l’équipe, pas pour moi-même. Quand je suis allé à Naples, on a beaucoup dit que l’équipe n’était pas bien quand Carlo était là. Au cours de ces deux années, certaines choses n’ont pas été bien faites. Mais je n’ai plus rien à dire. On a beaucoup gagné, on parle d’un des meilleurs entraîneurs du monde, le meilleur de 2022. Sur le plan humain et sur le plan footballistique, j’ai beaucoup de respect pour lui. Je lui ai parlé il y a un an. Il sait qu’il est phénoménal pour moi en tant que personne et en tant qu’entraîneur» a expliqué le coach de 45 ans. Rendez-vous ce soir pour avoir le fin mot de l’histoire.

