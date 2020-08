Mario Balotelli à la relance en Roumanie ?

Libéré de son contrat le liant à Brescia, Mario Balotelli se cherche un club pour rebondir. De manière surprenante, Côme, pensionnaire de Serie C italienne, s'est positionné pour tenter le pari de relancer celui qui a marqué 5 buts en 19 matchs cette saison. Mais une autre porte, plus prestigieuse, pourrait s'ouvrir pour l'attaquant de désormais 29 ans. Selon le média roumain Look Sport, des négociations ont été ouvertes entre l'Italien et les dirigeants.

Et l'ancien Marseillais, qui n'est pas resté à l'OM assez longtemps pour voir la Ligue des Champions, pourrait la retrouver : Cluj s'étant qualifié pour les tours préliminaires de la C1 après son titre de champion acquis ce lundi grâce à la victoire contre Craiova (3-1). Super Mario pourrait ainsi rejoindre d'autres anciens de la Ligue 1 comme Lacina Traoré (Monaco) ou Billel Omrani (Marseille).