Pronostic Real Madrid PSG - Ligue des Champions

Analyse de la rencontre Real Madrid PSG

L'état psychologique avant Real Madrid PSG

La suite après cette publicité

La formation parisienne, emmenée par le trio Messi-Neymar-Mbappé, l'a emporté au match aller 1-0 au Parc des Princes. Psychologiquement, le PSG, qui est à la peine en championnat, part tout de même avec un léger avantage d'autant que le Real Madrid sera privé de deux ou trois cadres habituels (Casemiro, Ferland Mendy voire Toni Kroos). Si les deux équipes jouent leur saison sur ce match, le Real va devoir se découvrir et Paris va pouvoir profiter des contres grâce à la vitesse de ses attaquants. Léger avantage pour Paris à Madrid.

L’état de forme avant Real Madrid PSG

Si les deux formations survolent leur championnat respectif, ils ne sont pas à l'abri de quelques défaillances. Le Sheriff Tiraspol en Ligue des Champions ou Getafe en Liga pour le Real Madrid. Le FC Nantes, Nice ou encore Rennes en Ligue 1 pour le PSG. Deux formations qui malgré tout restent des valeurs sûres sur la scène continentale. Et le club merengue sera forcément très attendu dans son antre de Santiago Bernabeu après son non match des huitièmes de finale aller au Parc des Princes (défaite 1-0). Après avoir défendu quasiment durant toute la rencontre, il va falloir que la bande à Karim Benzema sorte les muscles un peu comme ils l'ont fait récemment en championnat et lors de leurs victoires face à Alavès (3-0), au Rayo Vallecano (0-1) et à domicile face à la Real Sociedad (4-1). Une victoire encourageante qui va donner de la force à une équipe madrilène amoindrie, qui a beaucoup à se faire pardonner et qui joue sa saison mercredi soir face à Paris.

Du côté de la Porte d'Auteuil, c'est avec le coeur léger, un but d'avance et avec l'objectif de se qualifier pour les 1/4 de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Kylian Mbappé et les stars parisiennes sauront trouver les ressources morales pour aller tenter un coup à Madrid comme ils ont su le faire au match aller en s'imposant sur le fil. Malgré quelques performances contrastées en championnat (défaites à Nantes 3-1 et à Nice 1-0 mais victoire 3-1 face à Saint-Etienne au Parc), le PSG domine toujours outrageusement la L1 et reste focus à fond sur la C1. Il ne faut pas oublier que Paris reste sur une finale puis une demi-finale de Ligue des Champions et surtout sur un carton 1-4 infligé au Camp Nou face au Barça, dans un stade qui ne lui réussissait pourtant guère depuis toujours. De quoi rassurer la formation parisienne avant d'affronter le Real Madrid à Santiago Bernabeu dans un stade là aussi peu favorable aux Parisiens, qui nous ont appris en surprendre plus d'un en Ligue des Champions.

Les forces en présence pour Real Madrid PSG

La force absolue du Real Madrid cette saison c'est son épine dorsale. Et bien, coup dur pour la Casa Blanca, deux cadres ayant reçu un nouveau carton jaune au Parc des Princes synonyme de suspension seront absents face au PSG. Le Real devra se passer de son importantissime milieu de terrain brésilien Casemiro, tandis que le côté gauche de la défense merengue sera orphelin de Ferland Mendy. Autre casse tête de taille pour Carlo Ancelotti, la possible absence de Toni Kroos, indispensable lui aussi au milieu avec Modric et Casemiro. Le coach italien devra donc bricoler et sans doute donner sa chance à Nacho, Camavinga ou encore Federico Valverde. Bonne nouvelle tout de même, l'excellent retour en forme de Karim Benzema. Aligné mais pas à 100 % au match aller, l'international tricolore a retrouvé son meilleur niveau, la preuve avec ses 3 buts inscrits lors des trois derniers matches de Liga. Avec Vinicius, il devrait faire très mal à la défense Kimpembe-Marquinhos.

Du côté du PSG, on a eu très peur pour Kylian Mbappé après un choc avec Gana Gueye à l'entrainement lundi. Si nul ne sait s'il sera à 100 % pour la rencontre, le champion du monde 2018 fait partie du groupe parisien qui a été retenu pour le déplacement à Madrid. Une très bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino tant le natif de Bondy est indispensable à Paris ces dernières semaines comme l'a d'ailleurs prouvé son but décisif à l'aller contre le Real ou son absence notable face à Nice samedi dernier. A noter tout de même l'énième forfait de Sergio Ramos, qui ne fera pas son retour à Santiago Bernabeu. Juan Bernat, non qualifié pour la LdC, sera lui aussi aux abonnés absents. Enfin si Paredes et Hakimi sont remis pour le Real-Paris, ce n'est pas le cas d'Ander Herrera, encore gêné par une blessure à l'oeil. Neymar, qui n'est que l'ombre de lui même depuis son retour, et surtout Lionel Messi, qui adore la pelouse de Santiago Bernabeu et plus généralement l'ambiance de la Ligue des Champions, seront bien là. Sur le papier, le PSG est clairement favori.

Les compositions prévues pour Real Madrid PSG

La composition probable du Real Madrid signée Carlo Ancelotti

Courtois - Carvajal, Militão, Nacho, Alaba - Valverde, Camavinga (ou Kroos), Modric - Asensio, Benzema (cap), Vinicius Jr.

Absents : Casemiro, Ferland Mendy (suspendus)

Incertain : Kroos (blessure)

La composition probable du PSG signée Mauricio Pochettino

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap), Kimpembe, N.Mendes - Paredes, Gueye (ou Danilo), Verratti - Neymar, Messi, Mbappé (ou Di Maria).

Absents : Bernat (non qualifié), Sergio Ramos (reprise), Herrera (infection oculaire).

Incertains : Mbappé (blessure).

Real Madrid PSG : l'historique des confrontations

Dans l'histoire récente de la Ligue des Champions, ces deux formations adorent se rencontrer. C'est simple, depuis 2015, le Real et le PSG se sont rencontrés à 7 reprises. Le bilan est légèrement à l'avantage du club espagnol avec 3 victoires contre 2 nuls et 2 victoires parisiennes. Lors de sa dernière visite à Santiago-Bernabeu en 2019, le PSG avait obtenu un nul (2-2). Mais qui dit Real Madrid dit bien sûr Casque d'or et El Magnifico. Comme oublier la qualification héroïque de la bande à David Ginola face au Real Madrid d'Ivan Zamorano en quart de finale retour de la coupe de l'UEFA (1-3, 4-1).

Les dernières confrontations (face à face)

15/02/2022 - PSG 1-0 Real Madrid (Ligue des Champions)

26/11/2019 - Real Madrid 2-2 PSG (Ligue des Champions)

18/09/2019 - PSG 3-0 Real Madrid (Ligue des Champions)

06/03/2018 - PSG 1-2 Real Madrid (Ligue des Champions)

14/02/2018 - Real Madrid 3-1 PSG (Ligue des Champions)

03/11/2015 - Real Madrid 1-0 PSG (Ligue des Champions)

21/10/2015 - PSG 0-0 Real Madrid (Ligue des Champions)

Ce qu'il faut absolument savoir avant la rencontre

il y aura forcément un qualifié à l'issue de la rencontre. Si le Real Madrid l'emporte par deux buts d'écart, il sera qualifié. S'il y a résultat nul ou que le PSG l'emporte, ce dernier se qualifiera pour les 1/4 de finale. En cas de victoire par un but d'écart, on passera par une prolongation de deux fois 15 minutes puisque la règle du but double marqué à l'extérieur n'existe plus.

Les entraineurs peuvent désormais effectuer 5 remplacements durant la partie.

Cette rencontre devrait se dérouler devant un Santiago Bernabeu plein à craquer

Le Real Madrid reste sur une série de trois rencontres sans succès contre le PSG

le PSG dispose d'un but d'avance acquis au match aller après sa victoire 1-0.

l'arbitre de la rencontre est le néerlandais Danny Makkelie. L'homme au sifflet de 39 ans va arbitrer son 44e match de Ligue des Champions. Il a déjà arbitré le Real Madrid et le PSG deux fois. Avec une victoire, un nul pour Madrid et deux victoires pour le PSG.

Les points clés du pronostic Real Madrid PSG

Le PSG dispose de joueurs de classe internationale qui savent se sublimer lors des grands rendez-vous et savent hausser leur niveau de jeu. Ils l'ont déjà prouvé à de nombreuses reprises ces derniers mois.

Messi et Neymar n'auront pas de mal à trouver de la motivation, eux qui ont rencontré si souvent le Real Madrid avec le FC Barcelone lors de clasicos.

Messi, notamment qui a raté un penalty, voudra clairement se racheter et prouver à qui veut l'entendre qu'il est toujours le meilleur joueur du monde.

Le Real Madrid doit impérativement s'imposer dans ce match et va devoir tout tenter. Cela va donc laisser des espaces aux attaquants parisiens qui devraient s'engouffrer dans la brèche.

Karim Benzema est de retour à son top niveau après une blessure qui l'a empêché d'être à 100 % au match aller. Tout le contraire de Kylian Mbappé qui a reçu un coup à l'entrainement lundi mais qui devrait tenir sa place à Santiago Bernabeu.

Le Real Madrid est privé de deux titulaires, à savoir Casemiro et Ferland Mendy, en plus de l'incertitude Toni Kroos.

La dernière visite parisienne en Espagne s'est soldée par un carton 1-4 au Camp Nou face au FC Barcelone, l'autre grand club d'Espagne. Faut-il y voir un signe ?

Notre pronostic 1N2 du match Real Madrid PSG

Entre deux équipes qui jouent leur vie sur ce match, la rencontre promet d'être d'une intensité folle entre une équipe du Real Madrid qui va devoir se découvrir et une équipe parisienne qui va profiter à fond des contres et des brèches. Toutefois, le niveau des deux équipes étant proche et le bilan récent largement en faveur des Parisiens, une victoire surprise du PSG à Bernabeu scellant la qualification pour les 1/4 de finale est tout à fait possible. Victoire du PSG cote à 2,70 chez Unibet qui vous offre votre 1er pari remboursé de 200€ avec le code FMUNI.

Notre pronostic ultra rentable Real Madrid PSG

Misez par exemple sur le pari Victoire du PSG (cote à 2,70) pour tenter de gagner 405€

Inscrivez-vous chez Unibet qui vous offre 200€ de paris gratuits avec le code FMUNI si votre premier pari est perdant

qui Déposez par exemple 150€ sur un 1er pari

S'il est perdant, vous recevrez 200€ de paris gratuits à jouer sur Unibet

S'il est gagnant, vous remportez 405 € (150€ x 2,70)

Notre pronostic buteur sur le match

KB9 est de retour. Avec 3 buts inscrits lors de ses 3 derniers matches et plus largement auteur de 20 buts en championnat cette année (32 toutes compétitions confondues), Karim Benzema sera l'atout numéro 1 du Real Madrid. Si on se rappelle qu'il avait marqué un doublé il y a trois ans à Santiago Bernabeu lors du nul 2-2 entre les deux équipes, le voir réitérer cette même performance n'aurait rien d'impossible. Doublé de Benzema cote à 5,20 chez Unibet qui vous offre votre 1er pari remboursé de 200€ avec le code FMUNI.

Notre méga cote

Chaque équipe marque deux buts sans réussir à l'emporter. Score exact : 2-2 cote 10,2 chez Unibet qui vous offre votre 1er pari remboursé de 200€ avec le code FMUNI.