OM : les exigences de Boubacar Kamara

Présent en zone mixte ce dimanche soir, après le nul concédé à l'Orange Vélodrome contre Lille (1-1, 21e journée de Ligue 1), Boubakar Kamara (22 ans) a évoqué son avenir à l'Olympique de Marseille, expliquant que tout était possible à six mois de la fin de son bail, même un départ cet hiver. L'AS Roma aimerait bien accueillir le jeune homme d'ici la fin du mois.

Seulement, un obstacle freine les Giallorossi selon les informations du Corriere dello Sport. Le polyvalent Marseillais (il peut jouer défenseur central ou milieu défensif) demanderait en effet près de 5 M€ annuels nets à son futur club. Des émoluments très importants à supporter pour le club de la Louve, qui a déjà ouvert les discussions avec Pablo Longoria et ses équipes par ailleurs sur ce dossier et d'autres (Pau Lopez et Cengiz Ünder sont prêtés par les Romains à l'OM).