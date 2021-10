L'arrivée de Xavi au FC Barcelone enflamme l'Espagne, Wayne Rooney se paye Manchester United et ses stars

La suite après cette publicité

Xavi est «l'élu»

De l'autre côté des Pyrénées, c'était la nouvelle qui a fait chavirer le monde du foot hier : Xavi est de retour à Barcelone pour prendre la suite de Ronald Koeman. Ce ne serait plus qu'une question d'heures avant que la prise de fonction de l'ancien milieu de terrain espagnol soit officielle. Et ce retour est très attendu au pays, le retour de «l'élu» d'après As. Le média ibérique explique que le Barça voudrait qu'il soit sur le banc dès le match de Ligue des Champions à Kiev, mardi prochain. Mais son club d'Al Sadd, avec qui il est toujours sous contrat jusqu'en 2023, souhaite qu'il reste au moins jusqu'au mercredi 3 novembre. «La solution Xavi», clame Sport sur sa Une, en rapportant également ces soucis de calendrier et en précisant que c'est Sergi Barjuan qui se chargera de l'intérim à la tête de l'équipe.

Rooney cartonne les joueurs de MU

En Angleterre, Manchester United fait de nouveau les gros titres. Les Red Devils sont au plus mal en ce moment. Ces derniers jours, beaucoup d'anciens de la maison ont fait des sorties dans la presse. Ce vendredi, c'est au tour de Wayne Rooney de faire parler, outre-Manche. L'ancienne star de United y est allé fort, en visant surtout les joueurs de l'effectif. «Il y a une grande responsabilité sur ces joueurs», a-t-il balancé. Avant d'ajouter : «je vois trop de joueurs qui ne veulent pas se replier, ne veulent pas défendre et ne veulent pas tout mettre en jeu pour ce club et ce n'est pas acceptable ! Les joueurs doivent se remettre en question.» Des mots forts qui font notamment la Une du Daily Express.

Les Hammers changent de main ?

Toujours chez nos voisins britanniques, un autre club de Premier League va avoir un nouvel actionnaire. Il s'agit de West Ham, mais le propriétaire principal du club restera le même. En effet, comme le rapporte The Times, il s'agit d'une arrivée dans le capital à hauteur de 27 %, de la part du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky propriétaire du Sparta Prague. Dans le contexte actuel, avec la reprise de Newcastle, l'information fait couler beaucoup d'encre dans les journaux anglais. The Guardian parle de son côté du «sphinx tchèque» qui part à l'assaut de Wast Ham. À noter que l'accord, qui est prévu pour ce week-end, prévoirait également une cession définitive des Hammers dans le futur.