Deux cadors européens ont contacté Jordi Alba

À 34 ans, Jordi Alba a accepté de quitter le FC Barcelone. Libre de tout contrat, le latéral gauche se cherche désormais un club. Et si beaucoup le voient rejoindre Lionel Messi à l’Inter Miami, l’Espagnol dispose d’autres offres.

La radio Cadena SER révèle qu’en plus d’un intérêt en provenance d’Arabie saoudite, l’Atlético de Madrid et l’Inter ont également contacté le joueur. Mais ils devront s’armer de patience car Jordi Alba ne décidera rien avant a fin du Final Four de la Ligue des Nations.

