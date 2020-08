Mohamed Ali Ben Romdhane toujours pisté en Ligue 1

Véritable révélation de l'Espérance de Tunis, Mohamed Ali Ben Romdhane se retrouve libre. En effet, l'international tunisien de 20 ans, qui a été écarté à plusieurs reprises pour avoir refusé d'avoir prolongé, a résilié son contrat avec le club champion d'Afrique en titre.

Et forcément, le statut d'agent libre de ce numéro 8 très technique, considéré comme l'un des plus grands espoirs du football tunisien attise la convoitise de plusieurs clubs. Selon nos informations, c'est vers la Ligue 1 qu'il se dirige. Lorient (qui suit le joueur depuis quelques semaines), Montpellier mais aussi Strasbourg et un autre club de Ligue 1 dont le nom n'a pas filtré ont approché le joueur. En Belgique, Zulte Waregem suit également l'international tunisien. A suivre.