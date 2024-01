Al-Nassr : Cristiano Ronaldo encensé par son entraîneur

Il y a environ un an, Cristiano Ronaldo (38 ans) a rejoint Al-Nassr. Un choix osé et critiqué. Mais le joueur portugais a toujours assumé sa décision. Interrogé par O Jogo, Luis Castro, son entraîneur en Arabie saoudite, a évoqué son cas.

«En plus d’être le meilleur joueur du monde, c’est une très grande personne, qui se soucie beaucoup les autres. Il est très attentif. Il a le désir de conquérir à nouveau les choses. Il y a beaucoup d’ambition en lui, c’est normal dans sa vie de tous les jours. L’être humain existe dans différents aspects de la vie et Cristiano a toujours eu la plus grande ambition dans chacun d’eux. Tout cela ne fait que confirmer ce que je pensais de lui. C’est une personne qui surmonte facilement tous les mauvais moments qu’il peut vivre, car il a des aptitudes mentales et physiques et une grande compréhension du jeu. Il a une capacité naturelle à toujours réagir.» Puis il a évoqué le Mondial 2022 de CR7, dont les relations avec Fernando Santos se sont refroidies. « Il y a une chose que les gens devraient comprendre : nous sommes tous des êtres humains, nous ne sommes pas des machines et des idoles non plus. À certains moments, les gens regardent les protagonistes et perdent le respect de l’être humain.» Le message est passé !