La fin de mercato loufoque du Séville FC

La saison a bien mal commencé pour Séville... Les Andalous n'ont pris qu'un point en trois journées de championnat espagnol, le tout en ayant affronté deux promus déjà, Almeria et Valladolid. Une entame de championnat ratée qui fait énormément parler de l'autre côté des Pyrénées, où beaucoup d'observateurs et de fans, Sévillans en tête de liste, craignent que l'écurie andalouse termine loin des positions de tête. Un effectif qui a perdu la base de son succès récent, à savoir sa charnière Diego Carlos-Koundé, peu de recrues et un effectif clairement en fin de cycle, sans parler de la figure de Julen Lopetegui, de plus en plus contestée.

Autant dire que Monchi et ses hommes allaient avoir - et ont toujours - du boulot. Les supporters attendent du renfort pour pouvoir rivaliser avec des équipes comme le Betis, la Real Sociedad et Villarreal, qui ont plutôt bien démarré cet exercice 2022/2023 et qui seront a priori les candidats les plus crédibles pour cette quatrième place. Mais ce sprint final du mercato prend une drôle de tournure.

Des arrivées décevantes ?

Tout d'abord, il y a l'affaire Ocampos. L'international argentin a pris la direction d'Amsterdam pour signer avec l'Ajax. Mais une fois sur place, les dirigeants du club d'Eredivisie ont décidé de le renvoyer à l'expéditeur, estimant finalement que le joueur était trop cher. Monchi a donc un peu plus de 24 heures pour lui trouver une nouvelle porte de sortie. Dans le même temps, Adnan Januzaj est arrivé à Séville pour remplacer l'ancien de l'OM... Maintenant que ce dernier est revenu, le milieu offensif belge actuellement libre de tout contrat signera-t-il avec les Andalous ?

On le saura rapidement, mais l'arrivée de Januzaj ne semblait déjà pas enchanter grand monde. Dans le même temps, et comme révélé en exclusivité par nos soins, les Sévillans vont conclure l'arrivée de Kasper Dolberg. Un choix qui fait aussi parler sur les réseaux sociaux et dans les médias espagnols, puisqu'il sort d'une saison assez moyenne, et beaucoup de fans de Séville estiment qu'il n'apportera rien de plus que les attaquants déjà présents que sont Rafa Mir et Youssef En-Nesyri. Une recrue pour un club d'un standing a priori inférieur à Séville, en somme. Autant dire que ça grince beaucoup des dents dans le sud de l'Espagne...