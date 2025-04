PSG : Vitinha affiche sa détermination

Le PSG a fait la moitié du chemin pour aller en finale de Ligue des Champions. Le club de la capitale a réussi une très grosse performance en allant gagner sur la pelouse d’Arsenal 1-0 grâce à un but précoce de Dembélé. S’ils ont aussi souffert, et reculé parfois, les Franciliens ont affiché une certaine maturité dans le jeu pour fatiguer des Gunners de moins en moins dangereux au fur et à mesure de la rencontre. «C’est une bonne étape, réagit Vitinha. C’est difficile de gagner ici. On savait ça après le match d’octobre. On a fait un grand match même si on n’avait pas le ballon comme d’habitude. C’est ça aussi qui montre que nous sommes une grande équipe, on défend quand il faut le faire. Il faut s’adapter. On est heureux de ce résultat même si on aurait pu marquer plus.»

Pour le milieu portugais interrogé par Canal +, le collectif parisien a donné la réponse aux récentes critiques d’un PSG moins flamboyant ces derniers matchs. «On était sûr de nous. On s’en fout de ceux qui ne nous croient pas. On voit les supporters incroyables, ici et au Parc des Princes. C’est ensemble qu’on fait les choses. Ce n’est pas fini, il faut faire un grand match au Parc» rappelle l’ancien joueur du FC Porto. Il reste encore une marche avant une potentielle finale en laquelle croit celui qui a été élu homme du match par l’UEFA. «On a fait un grand résultat, une grande performance collective. On a montré l’envie d’aller en finale.»