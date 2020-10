Sarah Bouhaddi dézingue Corinne Diacre

Dans une interview accordée à OLTV, la gardienne de but française Sarah Bouhaddi (34 ans, 149 sélections), qui a décidé de mettre en suspens sa carrière internationale, en raison d'un "climat très négatif" autour de Corinne Diacre, est venue évoquer sa décision de ne plus répondre aux rassemblements des Bleues, depuis l'été. Elle en profite pour régler ses comptes avec la sélectionneuse, avec qui elle n'entretient "aucune relation".

«J'ai fait un choix difficile, mais que j'assume, car l'après-Coupe du monde a été très difficile avec Corinne Diacre sur les derniers stages. Je ne regrette pas (d'avoir mis en suspens sa carrière internationale, ndlr) car je vivais très mal là-bas», a raconté Bouhaddi, qui ne croit pas en les chances de l'équipe de France lors de l'Euro-2022. «Gagner un titre avec cette sélectionneuse me paraît impossible. On vit dans un climat très, très négatif. Je ne me vois pas gagner quelque chose avec cette sélectionneuse, et beaucoup de joueuses le pensent aussi mais ne le disent pas. Cela ne fonctionnera pas, je peux mettre mes deux mains à couper que l'équipe de France ne gagnera pas l'Euro si Corinne Diacre reste», a-t-elle martelé. Des airs de Knysna.