Samuel Umtiti va devenir entraîneur

Samuel Umtiti a annoncé sa retraite sportive. À 31 ans et après des mois à se soigner, le défenseur a préféré dire stop. Le champion du monde 2018 arrête après la fin de son contrat au LOSC en juin dernier. Il peut maintenant tourner la page et se consacrer à l’après. Il compte bien rester dans le milieu du foot et affirme vouloir devenir entraîneur. Il prépare même ses diplômes.

«Je suis tellement passionné, je regarde tous les matchs, insiste-t-il auprès de OLTV où il a expliqué sa décision ce mardi. Je sais que je vais passer mes diplômes, dès les prochaines semaines. Ça va prendre quelques années mais j’ai besoin de me former et être entraîneur, c’est l’objectif ultime que je me fixerai. J’ai des inspirations, je vais prendre un peu de tout.»