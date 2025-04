La FFF va organiser son premier tournoi des fiertés

Depuis plusieurs années, la lutte contre l’homophobie est devenue l’une des priorités dans le football français. En ce sens, la FFF et la LFP multiplient les opérations de sensibilisation et affichent leur lutte contre cette discrimination. En ce sens, la 3F a eu l’idée de mettre en place une belle initiative. En effet, le premier tournoi des fiertés aura lieu le 18 mai prochain à Clairefontaine, soit le jour de la lutte contre l’homophobie.

Il s’agira ainsi d’une compétition sur terrain à 7 joueurs et qui mettra aux prises 8 équipes. Cette idée a provoqué la satisfaction de Jean-Pierre Moles, co-président du Cleved, un comité de lutte contre les discriminations : «ce Tournoi est bien entendu symbolique, car il s’agit du premier mis en place par la Fédération, mettant fin ainsi à indifférence et détachement à la cause LGBTI. Il était temps.»