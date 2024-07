Espagne : Luis De La Fuente s’enflamme après le match contre la Géorgie

Vainqueurs sans grande difficulté de la Géorgie (4-1) en huitième de finale de l’Euro, les Espagnols ont fait le plein de confiance avant d’affronter l’Allemagne en quarts ce vendredi. Fort de sa qualification, Luis De La Fuente, le sélectionneur de la Roja s’est exprimé sur la rencontre en expliquant que le score aurait même pu être encore plus sévère.

«On ne peut pas contrôler le match tout le temps. Les adversaires sont bons et peuvent aussi marquer. Mais on a su garder la tête froide et on s’est créé beaucoup d’occasions, on aurait pu finir le match à 8-1», a-t-il expliqué en conférence de presse d’après-match.