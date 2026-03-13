EdF : Maghnes Akliouche veut aller au Mondial 2026

À 24 ans, Maghnes Akliouche s’apprête à vivre un été chargé. Le joueur de l’AS Monaco ne sait pas encore s’il changera de club ou non. Mais avant, il espère être sélectionné par Didier Deschamps dans la liste des joueurs de l’équipe de France invités à participer à la Coupe du monde 2026.

Et le Monégasque y croit dur comme fer. «J’ai mes chances si Monaco et moi sommes performants en fin de saison. Mon objectif est d’être aux États-Unis ! Si j’y vais, l’objectif sera ensuite de jouer, d’être performant, décisif. Champion du monde ? Bien sûr ! On se le dit tous», a-t-il déclaré à l’AFP.