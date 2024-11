Lamine Yamal fait trembler le Barça, Kylian Mbappé se fait encore détruire en Espagne

L’absence de Lamine Yamal pose question

Sport focalise l’attention sur Lamine Yamal, le grand absent du soir. Pas de paradis sans Lamine, preuve que sans sa pépite le Barça est moins performant offensivement. L’international espagnol est touché à la cheville et il pourrait manquer le rassemblement avec sa sélection, en tout cas c’est ce qu’espère Hansi Flick qui ne veut pas aggraver la blessure de son joueur. Le club catalan a été miné par les blessures la saison passée, cette année encore Barcelone compte pas mal d’absents donc il n’y a aucun risque à prendre. En tribune hier soir, Lamine Yamal a pris son mal en patience. Et il risque de le faire jusqu’à ce qu’il soit totalement rétabli.

Kylian Mbappé très critiqué par la presse espagnole

En attendant d’acheter un défenseur, le cas Kylian Mbappé fait toujours parler. Marca évoque la pression du zéro, le Français n’a pas marqué depuis quatre matchs et son niveau de jeu inquiète. D’ailleurs AS a fait la comparaison avec Vinicius et ce n’est pas du tout valorisant pour l’ancien du PSG. Le Brésilien auteur d’un triplé samedi dernier, a une nouvelle fois montré qu’il était le leader offensif de son équipe. Même la presse catalane parle d’un Mbappé à la peine, preuve que le malaise du capitaine des Bleus dépasse largement les frontières de Madrid. Très loin de ses statistiques avec Paris, le capitaine des Bleus tentera de retrouver la confiance pendant cette trève internationale où il restera en Espagne.

Un défenseur en vue pour le Real Madrid

Avec l’hécatombe de blessures en défense, Carlo Ancelotti a besoin de renforts révèle Marca. Ca ne sera pas Sergio Ramos comme l’explique le quotidien madrilène même si l’ancien capitaine de la Maison Blanche avait proposé ses services, les pistes s’appellent Aymeric Laporte, Jonathan Tah ou encore Castello Lukeba. L’international espagnol est la priorité mais Al Nassr est gourmand donc le Real va devoir mettre le prix pour le rapatrier d’Arabie saoudite. Pour Lukeba, il faudra convaincre le RB Leipzig de laisser partir sa pépite, surtout qu’elle vient de prolonger son contrat jusqu’en 2029. MAis à l’image de Dani Olmo l’été dernier, Leipzig sait se montrer prêt à négocier.