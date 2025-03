Les mots forts de Karim Benzema sur son fils

Hier soir, Karim Benzema (37 ans) a donné une interview au journaliste espagnol, Edu Aguirre. Cet entretien, diffusé lors de l’émission Edu et ses amis, a permis au Nueve d’évoquer sa saison en Arabie saoudite ou encore un potentiel retour au Real Madrid. Le Français a aussi été questionné sur son fils, Ibrahim, qui semble comme lui apprécier le ballon rond.

« Mon fils a 7 ans et joue très bien au football. Il veut être comme Karim. J’aimerais que mon fils apprenne ce qu’est le football. Je veux qu’il soit professionnel s’il veut devenir une star. Je ne veux pas qu’il soit un joueur d’un niveau moyen.» Le message est plutôt clair.