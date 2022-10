PSG - Maccabi Haïfa : une défense fébrile en manque d'inspiration

La suite après cette publicité

« Je suis, non pas agacé, mais je relève quand même qu'on a manqué d'exigence sur le début de la seconde période où on a un peu relancé le Maccabi. » Ces mots sortent bien de la bouche de Christophe Galtier, juste après la très large victoire du Paris Saint-Germain face au Maccabi Haïfa (7-2), mardi, pour la 5ème journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Ils sont loin d'être anodins et en disent long sur le travail qu'il reste au technicien de 56 ans pour que son équipe puis prétendre à grimper sur le toit de l'Europe en fin de saison.

Des difficultés dans les airs

Si les Rouge et Bleu ont régalé le Parc des Princes, notamment grâce à un récital offensif livré par ses trois stars Messi, Neymar et Mbappé, difficile d'en dire autant de l'arrière-garde francilienne. Se présentant avec une défense à 4, comme lors des deux derniers matchs de Ligue 1 du club de la capitale, composée d'Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos et Juan Bernat, le Paris SG est apparu un poil fébrile défensivement face à une vaillante formation israélienne organisée en 3-4-3, effectuant un pressing très haut et tentant vite de pénétrer la surface de Gianluigi Donnarumma.

Les deux buts encaissés, de la tête, sur des vulgaires erreurs de marquage symbolisent cruellement le manque d'inspiration des défenseurs du PSG. Il y a d'abord eu la première réalisation de Seck, complètement lâché au marquage par un Fabian Ruiz (avec une mauvaise sortie de Donnarumma) toujours intéressant, mais peut-être un ton en dessous de ses dernières prestations, avant la mi-temps. Puis le défenseur du Maccabi s'est offert un doublé, toujours d'un coup de casque donc, à la suite d'une grosse absence de la défense parisienne (Marquinhos battu au duel, Fabian Ruiz en retard).

Aucun clean-sheet pour Donnarumma cette année

Ces deux buts ne pèseront probablement pas vraiment lourd dans la balance en fin de compte. Toujours est-il que le PSG n'a jamais gardé sa cage inviolée lors de ses 5 sorties européennes cette saison (6 buts encaissés en 5 matchs). De plus, ils traduisent un mal-être peut-être un peu plus profond que cela sur les coups de pied arrêtés, ou même plus globalement dans le domaine aérien, sur lesquels les joueurs de Christophe Galtier apparaissent en difficulté.

Même Sergio Ramos, plus solide que son capitaine Marquinhos contre Haïfa, a perdu un duel aérien qui aurait pu forcer Donnarumma à aller chercher le ballon une troisième fois au fond de ses filets (49e). Le coach a changé le système pour essayer des choses. Tout va bien dans ce système, on a plus de joueurs au milieu, ce qu’aime le coach. Ça nous laisse de bonnes possibilités, relativisait Hakimi, au micro de RMC Sport après la rencontre. Le talent offensif des Parisiens a fait la différence face à un adversaire bien loin du top niveau européen, mais la question a le mérite d'être posée : cela sera-t-il suffisant lors des matchs couperets ? Les lacunes défensives donnent déjà un petit élément de réponse.