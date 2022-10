PSG - Maccabi Haïfa : l'incroyable récital de la MNM

La suite après cette publicité

Une soirée européenne de rêve. Voilà ce qu'a vécu un Parc des Princes enflammé, mardi soir, lors de la large victoire du PSG face au Maccabi Haïfa (7-2) pour le compte de la 5ème journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Si, grâce à cette victoire spectaculaire (permettant au passage à Paris d'égaler son record de buts marqués dans un match européen), le club de la capitale s'est assuré sa place en 8ème de finale en février prochain, les supporters ont eu la chance d'assister à un véritable festival offensif. Et si la troupe de Christophe Galtier s'est également mise en position favorable pour la première place du groupe H (4 buts d'avance sur Benfica), c'est grâce à son trio infernal Messi-Neymar-Mbappé.

Deux buts et deux passes décisives pour Lionel Messi, même bilan pour Kylian Mbappé, un but et un csc provoqué : voilà tout simplement la copie rendue par les trois stars du Paris Saint-Germain du côté de la Porte de Saint-Cloud. Après avoir fait exploser une formation très joueuse et très haute sur le terrain ne cachant pas sa prise de risques offensive, l'Argentin, le Français et le Brésilien sont désormais impliqués sur 13 des 14 réalisations des Rouge et Bleu cette saison en C1. Un incroyable bilan finalement logique au regard de leur démonstration de force, une fois de plus, contre les Israéliens.

Mbappé en feu, un Messi de gala

Élu homme du match par notre rédaction, le champion du monde 2018 a rayonné sur le pré du Parc. Grâce à "sa spéciale", à l'instar de Thierry Henry, il s'est offert un doublé en ouvrant son pied droit et en déposant le ballon à l'opposé du but du Maccabi, d'abord avec de la réussite (32e) puis à la réception d'un centre d'Hakimi (64e). S'il s'est aussi distingué en servant de relais idéal à Messi sur le 4ème but de la partie (45e), il aurait même pu s'offrir un triplé d'offrandes si le septuple Ballon d'Or n'avait pas heurté la transversale (77e).

La mythique musique de la coupe aux grandes oreilles résonne dans le Parc, coup d'envoi imminent ! #PSGMAC pic.twitter.com/DRXBuymTPK — Lucas Billard (@LucasBillard6) October 25, 2022

Malgré cet échec en fin de rencontre, Leo Messi a lui sublimé tout au long de cette soirée européenne. Comme bien souvent cette saison, on a eu l'impression de revoir le génie argentin du Barça, en témoigne son inspiration de l'extérieur du pied gauche pour ouvrir le score (19e) et sa frappe imparable avant la pause après un sacré coup de reins. À défaut d'y aller de son triplé, il a endossé le costume de passeur pour Neymar (35e) et l'entrant Soler (83e), juste après avoir servi un caviar à Ekitike, qui a perdu son face-à-face (82e). Qu'importe s'il a parfois manqué de justesse technique sur certaines ouvertures ou transmissions, il a été chirurgical dans la zone décisive, étant un véritable poison à l'approche de la surface adverse. Cela commence fortement à devenir une habitude à Paris cette saison, mais le grand Lionel Messi semble plus que jamais de retour.

En mode diesel, Neymar a régalé

Contrairement à ses deux acolytes, Neymar Jr a lui eu un peu plus de mal à rentrer dans son match et à trouver le bon tempo, comme quand il a tardé à servir Mbappé (14e) ou raté son tir face au but vide alors que KM7 l'avait servi sur un plateau en retrait (18e). Son altercation avec Beck, après son tacle en retard sur Mbappé, lui aura également valu un avertissement synonyme de suspension à Turin. Pas grave, le public lui a vite pardonné. Plus appliqué, plus sérieux, plus tueur balle au pied, l'international auriverde a ensuite fait très mal. Sans sa géniale passe en coup du foulard vers Mbappé à l'entrée de la surface, le Bondynois n'aurait probablement pas fait le break (32e).

Ce geste technique en a d'ailleurs appelé d'autres, dont lui seul a le secret. À défaut d'avoir, lui aussi, pu ajouter une passe décisive à son compteur, il a eu le mérite de provoquer le csc de Goldberg grâce à un débordement tranchant dans la surface (67e). « C'est un plaisir, c'est un privilège de les regarder depuis le premier rang, s'est félicité un Vitinha admiratif en zone mixte. Ils font tous ces choses-là. Ils continuent de nous impressionner, moi, l'équipe et les fans, car ils font ce que personne d'autre n'est capable de faire. C'est vraiment un privilège. » Christophe Galtier, en conférence de presse, a également dit tout le bien qu'il pensait de ses trois phénomènes.

C'est « le Graal » pour Galtier, le PSG peut rêver très grand

« On a joué un football fantastique, il y a eu beaucoup de liant entre les lignes, et notamment entre le milieu et nos trois attaquants qui ont été fabuleux. Il y a eu une très grande connexion entre eux. Quand tout le monde joue pour l'équipe, cela renvoie une très belle image. Il fallait trouver un système et des complémentarités pour qu'ils puissent s'exprimer plus librement. Leur qualité technique et leur relation dans les petits espaces, ainsi que le fait de défendre davantage dans la densité, nous permettent d'avoir plus de transitions rapides. Quand un des trois part balle au pied, cela joue juste, les uns pour les autres [...] Mais c'est très agréable de les entraîner, notamment les trois de devant. Les avoir tous les jours à l'entraînement, avec la séance d'hier (lundi) matin, qui a été d'un niveau exceptionnel, et en plus les voir s'exprimer comme ça, pour un coach, c'est le Graal ». La nouvelle prestation de folie a en tout cas de quoi faire rêver les supporters du Paris SG. « Si les trois restent comme ça, c’est possible de faire beaucoup de choses », a justement souligné Achraf Hakimi au micro de RMC Sport. Comme enfin soulever la coupe aux grandes oreilles ? Il y a de quoi y croire.