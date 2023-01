Coupe de France : Rennes s’en sort face à Bordeaux et file en 16es

Après l’élimination de Monaco ou encore Clermont par des équipes de division inférieure, Rennes était prévenu avant de se déplacer sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, actuel 2e de Ligue 2. Pour cette rencontre, aux airs de Ligue 1 forcément, les deux coachs ne faisaient pas spécialement tourner. Au contraire. Rennes se présentait avec une composition séduisante où on retrouvait notamment Gouiri, Majer, Bourigeaud et Doku. Même son de cloche pour Bordeaux qui se présentait avec Fransergio, Elis ou encore Josh Maja sur le front de l’attaque.

Les hommes de Bruno Genesio mettaient rapidement le pied sur le ballon dans ce match mais butaient sur une équipe bordelaise bien en place. Les Rennais étaient même rapidement plombés par la sortie sur blessure de Xeka (13e). Mais les Rennais sur l’un de leur premier temps fort trouvait la faille. Bien servi par Theate, Bourigeaud s’en allait seul au but et ouvrait le score (23e). Un but qui réveillait les Bordelais qui commençaient doucement, mais sûrement à monter en intensité, sans pour autant vraiment perturber la défense rennaise. Mais à la toute fin du premier acte, alors que Rennes se relâchait pensant rentrer à la pause avec l’avantage, les hommes de David Guion revenaient au score. Après un bon mouvement collectif, Josh Maja reprenait le cuir dans la surface et trompait Mandanda (45e).

Bordeaux termine à 10, Rennes ne tremble pas

Au retour des vestiaires, les Bretons revenaient avec de meilleures intentions. Plus tranchants, plus présents physiquement, les coéquipiers d’Amine Gouiri reprenaient rapidement l’avantage. C’est le Belge Jeremy Doku qui redonnait l’avantage à son équipe. Sa frappe, déviée, trompait Rafał Strączek, le jeune gardien polonais (1-2, 53e). Un but qui assommait quelque peu un Bordeaux méritant, mais qui commençait à manquer de précision technique. Et alors que David Guion s’apprêtait à faire quelques changements pour dynamiser son équipe, le latéral droit bordelais Malcom Bokele était exclu pour un pied haut maladroit (60e). De quoi rendre la tâche encore plus difficile à ses coéquipiers.

Pourtant, dans la foulée, c’est bien Bordeaux qui poussait pour revenir. Et cela aurait pu être le cas si certains joueurs comme Fransergio ou encore Elis avaient mieux joué certains coups. Après un bon quart d’heure d’euphorie, les Bordelais reculaient et concédaient des occasions. Mais Sulemana, Kalimuendo ou Gouiri butaient sur un gardien bordelais vigilant. Après une fin de match enflammée, Rennes finissait tout de même par conserver sa précieuse avance pour ainsi se qualifier pour le prochain tour. Bordeaux chute à domicile, mais aura montré un visage intéressant, bien loin de celui affiché la saison dernière en Ligue 1. Mais il manque encore quelque chose pour venir titiller une équipe du haut de tableau du Championnat de France.