Real Madrid-PSG : le curieux accueil du Santiago Bernabéu à Kylian Mbappé

C'est lui que tout le Bernabéu attendait. Surtout après les fameuses images de l'entraînement d'hier, où on voyait le Bondynois contempler le Bernabéu et l'avancée de ses travaux. Bien sûr, les Merengues souhaitaient que l'écurie entraînée par Carlo Ancelotti prenne le meilleur sur les Parisiens. Mais dans le fond, ils étaient nombreux à vouloir voir Mbappé, leur possible future recrue, à l'oeuvre. Dès l'échauffement, les yeux étaient rivés sur lui, et l'annonce de son nom par le speaker a été accueillie non sans enthousiasme, alors que Neymar et Messi ont été copieusement sifflés.

Et le Parisien n'a pas mis longtemps à se mettre dans le bain, avec une première tentative bien repoussée par Courtois peu avant le quart d'heure de jeu. Puis, un premier but annulé à cause d'un hors-jeu de Nuno Mendes au départ d'une action collective de qualité (34e), avant d'enfin faire trembler les filets pour de bon. Lancé par Neymar en profondeur, l'ancien de l'AS Monaco a fixé David Alaba avant de crucifier le portier belge, le prenant à contre-pied (39e). Son premier but au Santiago Bernabéu, et son 157e sous la tunique parisienne, dépassant ainsi Zlatan Ibrahimovic, avec qui il était jusqu'ici co-deuxième meilleur buteur de l'histoire du club.

Des chants "Kylian Mbappé"... une fois le match fini

A plusieurs reprises, le numéro 7 parisien en a fait voir de toutes les couleurs à l'arrière-garde madrilène. Dans un registre habituel, à savoir la profondeur, partant la plupart du temps sur le flanc gauche du terrain et faisant des misères à Dani Carvajal. Dans le Bernabéu, on sentait un petit frisson dès qu'il entrait en contact avec le cuir, comme si les milliers de supporters merengues savaient déjà qu'il allait se passer quelque chose à chaque prise de balle. Nul doute que lorsqu'il devait temporairement quitter le terrain après un choc en début de deuxième période, il n'y a pas que les supporters parisiens qui étaient inquiets...

Même s'il n'a pas pu éviter la déroute de son équipe, on peut dire qu'il a été l'un des rares Parisiens qui n'a pas grand chose à se reprocher ce soir. Le Bernabéu, une fois l'équipe locale devant au score, n'a d'ailleurs pas hésité à le chambrer un peu lorsqu'il perdait un ballon ou qu'il se plaignait à l'arbitre. Mais une fois le stade vide, tout le monde parti, les supporters madrilènes présents dans le fondo sur ont chanté son nom, provoquant les supporters parisiens qui n'avaient pas encore été accompagnés vers la sortie. Une chose est sûre, Kylian Mbappé a pu contempler un Bernabéu des grands soirs...