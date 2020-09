Real Madrid : les joueurs dont Zinedine Zidane veut encore se débarrasser

Une fois la saison 2019/2020 terminée dans les conditions qu'on connaît, on annonçait des révolutions à venir au sein des effectifs des deux ogres de la Liga. Quelques semaines plus tard, force est de constater que, contrairement au FC Barcelone, le Real Madrid a plutôt bien fait ses devoirs et a réussi à se séparer de la majorité de ses indésirables. Le dernier en date : Gareth Bale, parti en prêt à Tottenham. De quoi faire des économies conséquentes d'un point de vue salarial, et le Gallois a été accompagné par Sergio Reguilon, le latéral gauche. Pas forcément indésirable, puisqu'à Madrid on estime qu'il pourrait avoir un rôle à jouer d'ici quelques années. La preuve : les Merengues ont tenu à inclure une option de rachat dans le deal.

La suite après cette publicité

Les économies en temps de crise ont été conséquentes à Madrid, puisqu'en plus de l'international espagnol parti pour 30 millions d'euros, Achraf Hakimi s'en est allé à l'Inter pour 40 millions d'euros, alors qu'Oscar Rodriguez a rejoint Séville contre 13,5 millions d'euros. L'écurie dirigée par Florentino Pérez a ensuite grappillé des millions par ci par là, en vendant par exemple Dani Gomez à Levante pour 2,5 M€, ou Alberto Soro à Granada pour la même somme. Brahim Diaz, Take Kubo et Jesus Vallejo, entre autres, ont trouvé des points de chute sous forme de prêt. James Rodriguez s'en est lui allé gratuitement à Everton, mais l'économie de son salaire considérable va aussi faire du bien. Et même si le gros du travail a été fait, ce n'est pas terminé et l'écurie de la capitale espagnole espère encore se séparer de quelques éléments dans les jours à venir.

De quoi préparer le mercato 2021

Luka Jovic est ainsi le premier candidat à un départ cet été. Zinedine Zidane lui a déjà fait savoir que la meilleure solution pour lui serait un prêt, et le joueur serbe aurait accepté sa condition de joueur qui n'entre pas dans les plans du Français. Il va donc se chercher un nouveau club rapidement, après une saison plutôt décevante. Seulement, aucun club ne semble particulièrement chaud sur le dossier aujourd'hui, alors qu'en début de mercato, les propositions s'enchaînaient. Un autre attaquant devrait partir, et tout se jouera entre Borja Mayoral et Mariano Diaz. Le premier était sur la liste des transferts, mais ses bonnes prestations à l'entraînement auraient convaincu les décideurs madrilènes de le garder, alors que la Lazio et Valence souhaitaient l'enrôler. Quant à l'ancien de l'OL, il est décidé à ne pas quitter Madrid et a déjà dit non à Benfica.

Il avait aussi été question d'une vente de Lucas Vazquez au Qatar, à un an de la fin de son contrat, mais l'ailier espagnol devrait finalement rester, alors que son contrat expire dans un peu moins d'un an. Deux départs dans le secteur offensif qui devraient a priori être les seuls, sauf en cas d'offre très intéressante pour certains éléments de l'arrière-garde. On avait notamment parlé d'un départ de Nacho Fernandez en début de mercato, mais le produit de La Fabrica va finalement rester, et tous les postes sont maintenant doublés en défense. Les désirs de Zinedine Zidane ont été entendu, et il pourra travailler uniquement avec des hommes sur qui il compte. Dans le même temps, les caisses du club vont être bien remplies en vue de ce mercato 2021 qui s'annonce fou...