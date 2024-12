Liga : sans Mbappé, le Real Madrid concède le nul chez le Rayo Vallecano

Avant la rencontre entre le FC Barcelone et Leganés dimanche, le Real Madrid pouvait reprendre provisoirement la place de leader du Championnat d’Espagne. Sans Kylian Mbappé et Ferland Mendy, Carlo Ancelotti devait se défaire du Rayo Vallecano et optait pour un 4-4-2 avec Güler et Rodrygo en pointe, mais sans Vinícius Júnior et Endrick. Mais devant son public, l’équipe voisine du Real Madrid ne s’est clairement pas laissé faire et a livré un match de très haut niveau.

Dès les premiers instants, le Real Madrid a été débordé et a concédé l’ouverture du score après une belle tête d’Unai Lopez (1-0, 4e). En difficulté par la suite, les Merengues n’ont pas réussi à exister dans le début de première mi-temps face à une autre équipe madrilène qui a fait part d’une précision technique et d’une intensité de très haut niveau. Cela a payé puisque Abdul Mumin a pu faire le break, encore de la tête (2-0, 36e). Le Real Madrid était complètement en train de sombrer face au 13e de Liga.

Le Real Madrid reste derrière le Barça

Mais pour sonner la révolte, Valverde lâchait une frappe très puissante à l’entrée de la surface pour réduire le score (2-1, 39e). Et seulement cinq minutes plus tard, Bellingham était là pour reprendre un centre de la tête et égaliser avant la pause (2-2, 45e). D’une manière inespérée, les Merengues sont revenus et ont réussi à renverser le score après la pause, sur une superbe frappe de Rodrygo, déviée (3-2, 56e). Le but de Valverde a sonné le Rayo Vallecano, qui n’arrivait plus à rien après ses superbes 40 premières minutes.

Mais cette saison, le Real Madrid est friable et un superbe centre de Lejeune pouvait trouver Isi Palazon pour l’égalisation dans ce match fou (3-3, 64e). Les Franjirrojos revenaient de très loin et arrachaient ainsi le match nul, après une dernière frayeur de Vinicius Jr, bien détournée par le portier du Rayo (84e). Sans succès, le Real Madrid loupe l’occasion de prendre la première place au Barça et reste à un point de l’éternel rival avant de jouer contre le Séville FC. De son côté, le Rayo Vallecano, qui a même failli l’emporter avant un grand arrêt de Courtois (90e+7) reste au 13e rang avant d’aller à Villarreal.