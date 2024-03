Antoine Griezmann s’insurge contre deux anciens joueurs qui le critiquent

Antoine Griezmann n’a pas que des admirateurs sur la planète foot. Malgré son rôle hybride en équipe de France et parfois à l’Atlético de Madrid, le Français brille saison après saison, autant en sélection qu’en club si on oublie ses deux saisons du côté du FC Barcelone. C’est justement cela que critique l’ancien attaquant anglais Jay Bothroyd, ancien joueur de Wolverhampton, dans un média australien Optus Sport. «Je l’aime beaucoup pour être honnête, mais pourquoi n’a-t-il pas réussi dans un plus grand club s’il est si bon? On peut s’adapter quand on est aussi bon. (…) Quand je le regarde, je me dis qu’il erre entre des positions. On peut faire du jogging sur le terrain, mais ce sont les courses à haute intensité qui comptent. Je pense qu’il se met dans une zone, un peu comme Berbatov, où il peut tricher un peu.»

Un avis partagé par l’autre consultant de l’émission, Mark Schwarzer, illustre gardien de l’Australie (109 sélections) et de Premier League. «En attaque, sa qualité est tout à fait comparable à celle des meilleurs, mais je n’ai pas l’impression que nous l’avons vu suffisamment pour le classer parmi les meilleurs joueurs», démarre-t-il, s’attaquant même au volume de jeu du Français. Des propos qui ont fait bondir le journaliste Phil Kitromilides. «C’est littéralement l’attaquant le plus travailleur, défend le présentateur. Il fait tout pour l’équipe, on ne voit pas d’attaquants superstars reculer et faire des tacles à la limite de leur surface de réparation, il le fait tout le temps. Regardez les tacles qu’il fait, regardez la quantité de travail qu’il fournit, aucun autre attaquant superstar ne fait cela.» L’extrait de l’émission a été publié sur les réseaux sociaux et n’a pas échappé au principal intéressé. «Ils ne connaissent rien au football.» Le message est clair !