Mercato : le FC Barcelone fonce sur deux stars de Premier League

Le FC Barcelone s’agite en coulisses et pas forcément pour les bonnes raisons. L’écurie catalane a plusieurs problèmes importants à régler. Entre l’affaire Negreira, le cas Gavi, les attaques concernant Marcos Alonso ou encore le malaise Ansu Fati, les dirigeants blaugranas ont du pain sur la planche. Au milieu de tout ça, ils doivent aussi avancer concernant le prochain mercato. Et ils ont déjà les idées claires concernant le poste de latéral droit. Alors qu’ils souhaitent un renfort dans ce secteur de jeu depuis l’été dernier, les Culés ont visiblement changé d’avis.

Marca explique que les Barcelonais estiment qu’ils peuvent compter sur Sergi Roberto, Jules Koundé, Ronald Araujo et Julián Araujo, de la réserve. En revanche, ils souhaitent toujours recruter un attaquant supplémentaire. Depuis quelques jours, la piste menant à Pierre-Emerick Aubameyang est à nouveau citée. Il faut dire que le Gabonais est dans une situation compliquée à Chelsea et qu’il espère toujours revenir en Catalogne. Une recrue qui serait très intéressante puisqu’elle possède l’avantage de bien connaître la maison.

Salah et Son plaisent

Les leaders de la Liga veulent aussi mettre la main sur un élément offensif polyvalent, capable de jouer sur les ailes (notamment à gauche) et capable d’apporter des buts. Et à ce poste, ils ont trois cibles en tête, dont deux sont des stars de la ligue anglaise. Catalunya Radio et Sport assurent qu’ils pensent à Mohamed Salah (30 ans). Le Pharaon sous contrat jusqu’en 2025 a marqué 22 buts et délivré 11 assists en 39 apparitions toutes compétitons confondues. Il n’est pas le seul joueur de Liverpool à plaire à Xavi ainsi qu’aux têtes pensantes catalanes. En effet, Luis Diaz (26 ans) possède aussi un profil qui séduit.

Une piste étonnante puisque le Colombien est blessé et n’a plus joué depuis le 9 octobre dernier. Enfin, le Barça a aussi coché le nom de la star de Tottenham Heung-min Son (30 ans). Le Sud-coréen est encore sous contrat pendant deux ans avec les Spurs. Mais son père a répété à plusieurs reprises que son fils devait rejoindre un très grand club pour passer un cap. Le FCB pourrait être l’endroit idéal. Il reste à savoir si Son sera l’heureux élu. Les Culés, qui rêvent toujours du retour de Lionel Messi, ont lancé un casting offensif XXL.