Le malaise Ansu Fati fait exploser le FC Barcelone

Un cri du coeur. Hier, Bori Fati, le père d’Ansu, a réglé ses comptes avec le FC Barcelone lors d’une interview donnée à la Cadena COPE. Et il n’a pas mâché ses mots. «Ce qui me dérange, c’est ce qui se passe. C’est votre joueur, le n°10, et il l’a pris alors que personne n’était là pour prendre le 10 de Messi. Ce qui me dérange, c’est la façon dont ils traitent Ansu. Une minute (de jeu), deux minutes, trois minutes, c’est ce qui me dérange. Je ne demande pas qu’il soit titulaire car tous les attaquants qui sont là sont des phénomènes. On parle d’Ansu Fati, d’un joueur de l’équipe d’Espagne, et en plus il est du Barça, de La Masía.»

Il avait ajouté : «s’ils ne lui donnent pas du temps à lui, à qui vont-ils le donner ? Il y a deux choses: quand Ansu a des minutes, il marque. Et quand il ne marque pas, Ansu n’a pas bien joué, et ce n’est pas vrai, car je pense qu’Ansu méritait beaucoup plus. Cela me fait mal.» Enfin, il a précisé que son fils veut rester au Barça l’année prochaine, tout en avouant que lui ne serait pas contre qu’il s’en aille. Il a d’ailleurs indiqué qu’il pensait souvent à Séville comme un point de chute potentiel. Une sortie coup de poing de la part du père d’Ansu, qui a donc fait passer quelques messages.

Et ils ont été entendus en Catalogne. AS explique que les pensionnaires du Camp Nou n’ont pas du tout apprécié cette sortie médiatique explosive. Le média ibérique parle même d’un "séisme Ansu" et d’un "incendie". Car les propos de Bori Fati ont mis le feu au Barça, qui a déjà suffisamment de dossiers chauds à gérer entre l’affaire Negreira ou encore les cas Gavi et Marcos Alonso. Les dirigeants n’ont pas aimé la forme. Mais sur le fond, ils comprennent que le joueur est très frustré de sa situation et souhaite avoir plus de temps pour s’exprimer sur le rectangle vert.

Mateu Alemany a rassuré le père d’Ansu lors d’une réunion en début de semaine. Mais AS assure qu’au sein du club culé, tout le monde n’est pas d’accord sur son cas. Certains estiment qu’il faudrait vendre le joueur sous contrat jusqu’en 2027, d’autant que Xavi ne pourra pas lui garantir d’avoir le temps de jeu qu’il souhaite. Ils hésitent malgré tout car voir Ansu triompher ailleurs serait très mal perçu par les supporters. De son côté, le joueur veut rester. Mais son entourage le pousse à claquer la porte du FCB cet été 2023. Le feuilleton Ansu Fati ne fait que commencer…