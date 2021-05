Tottenham chaud sur Edin Terzic

Récent vainqueur de la Coupe d'Allemagne, parvenu à faire remonter le BvB dans le haut de tableau et à le qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions, mission impossible croyait-on il y a peu, le Germano-Croate Edin Terzic a réalisé des prouesses depuis le départ de Dortmund de Lucien Favre. L'entraîneur de 38 ans pourrait, explique BILD, prendre le même chemin que ses illustres prédécesseurs, Jürgen Klopp et Thomas Tuchel. Selon le média allemand, le jeune coach, qui a fait ses classes au sein des catégories inférieures du BvB avant de devenir l'adjoint de Slaven Bilic lors de son passage au Besiktas (2013-2015) puis à West Ham (2015-2017), serait sur les tablettes de Tottenham, pour prendre la suite de José Mourinho. Limogé le 19 avril, le technicien lusitanien a été remplacé par l'intérimaire Ryan Mason, qui ne devrait pas aller au-delà de cette saison. Les Spurs sont en quête d'un entraîneur et travaillent activement sur le dossier Terzic.

Jeune, éloquent, meneur d'hommes, parlant couramment anglais et connaissant la Premier League depuis son passage chez les Hammers. Le candidat idéal. Mais outre Tottenham, toujours selon les informations de BILD, Crystal Palace et Newcastle seraient également en discussion avec Dortmund pour tenter de s'attacher les services du natif de Menden. La publication explique qu'Edin Terzic a déjà repoussé une offre de Francfort et souhaite terminer la saison puis s'octroyer un temps de réflexion avant de se projeter sur la prochaine étape de sa carrière. Angleterre ou BVB ? Il est également fort possible qu'Edin Terzic redevienne adjoint ! Le Borussia Dortmund a misé sur Marco Rose (44 ans) pour son banc, la saison prochaine. Abonné assidu de la Südtribüne, recruteur puis entraîneur adjoint d'Hannes Wolf chez les U19, Edin Terzic a le BvB dans la peau. Mais résistera-t-il à l'appel de la Premier League ? Affaire à suivre...