Amicaux : Toulouse écrase Troyes, Monaco et Brest assurent, Ajaccio chute

Ce samedi 9 juillet, le retour de plage était marqué par un petit évènement au camping les Blancs Sablons du Conquet. Sous le auvent de la caravane parquée sur l'emplacement 29 s'étaient rassemblés des supporters du Stade Brestois en vacances. Branchés sur Youtube, les Ti-Zefs suivaient la rencontre amicale qui opposait le SB29 à l'US Avranches, pensionnaire de National 1. Et ils n'étaient pas déçus. Au stade du Crann à Gouesnou, les Brestois menaient 1-0 à la pause grâce à un but d'Irvin Cardona (36e). Sous leurs yeux ébahis, Coudert, Duverne, Escartin, Hérelle, Uronen, Mbock, Pereira Lage, Del Castillo, Philippoteaux, Camblan, Mounié, décidèrent de ne plus marquer dans le deuxième acte. Victoire 1-0 du SB29.

Autre bord de mer, autre ambiance. À Deauville, au stade du Commandant Hébert, entre les Porsche et les canassons, le Stade Malherbe de Caen de Stéphane Moulin, pensionnaire de Ligue 2, affrontait l'AC Ajaccio d'Olivier Pantaloni, promu en Ligue 1 et attendu à Lyon lors de la première journée. Un penalty obtenu par Hugo Vandermersch et transformé par Alexandre Mendy a permis aux Normands d'ouvrir le score (15e). Après un premier acte haché le deuxième fut à l'avantage des Caennais, mais le score ne bougea pas. Victoire 1-0 de Caen face à l'ACA.

À l’Estádio Municipal Fernando Cabrita de Lagos, dans le sud du Portugal, l'AS Monaco disputait face au Portimonense SC, 12e du dernier championnat portugais, un quatrième match de pré-saison. Après avoir battu le Cercle Bruges (1-0) et fait match nul avec St-Gall (1-1) et l'Austria Vienne (2-2), les joueurs de Philippe Clement débutaient parfaitement grâce à Wissam Ben Yedder, buteur avant la pause (43e). Habiles en fin de période, les Asémiste attendaient les derniers instants du deuxième acte pour doubler la mise. Myron Boadu offrait à Youssouf Fofana le ballon du 2-0 (89e). Monaco affrontera l'Inter Milan le 16 juillet prochain.

Une quatrième rencontre avait lieu à 18h. Elle opposait deux formations de Ligue 1. Sous le soleil de Tulle, dans la Corrèze chère à mes grands-parents, le promu Toulouse FC était opposé à l'ESTAC de Bruno Irlès, ennemi intime de Kylian Mbappé. Au Stade Alexandre Cueille, billets à 10€, gratuits pour les moins de 15 ans, buvette et restauration sur place, le TéFéCé a tout lâché. Victoire 6-1 des troupes de Philippe Montanier, emmenés par Ratao, Begraoui, Dejaegere, Keben et un malheureux Troyen. Hyper entreprenant, le revenant Kalidou Sidibe concluait le festival. Et le score aurait pu être encore plus lourd.

Les résultats des rencontres amicales de 18h

Brest 1 - 0 Avranches (N1) : Cardona (36e) pour Brest.

Caen (L2) 1 - 0 AC Ajaccio : Mendy (15e, s.p) pour Caen.

Portimonense 0 - 2 AS Monaco : Ben Yedder (43e), Fofana (89e) pour Monaco.

Toulouse 6 - 1 Troyes : Ratao (2e), Begraoui (35e), Dejaegere (45e+1), Keben (50e), CSC (53e), Sidibé (90e) pour Toulouse.