EdF : Warren Zaïre-Emery était déçu après la liste de Didier Deschamps

Warren Zaïre-Emery est le petit nouveau appelé par Didier Deschamps pour affronter Gibraltar (samedi 18 novembre à 20h45) et la Grèce (mardi 21 novembre à 20h45). À 17 ans seulement, le milieu de terrain pourrait connaître ses premiers pas avec les A, lui qui ne compte que 46 apparitions chez les professionnels. Il a profité de sa première conférence de presse avec les Bleus pour revenir sur l’instant de sa convocation. Alors qu’il était dans sa chambre au centre d’entraînement du PSG, il a vu certains de ses coéquipiers lui sauter dessus. Il explique également qu’il aurait préféré être avec sa famille pour fêter ça.

«Ma famille est toujours là. Ils me disent que c’est bien ou pas bien, c’est très important, ça me permet de garder la tête sur les épaules, même si je pense que je l’ai. Je n’ai pas vraiment fêté parce que j’étais en cours de 14h à 19h, j’étais plus occupé à mes devoirs que sur l’annonce. J’ai regardé la liste, mes coéquipiers m’ont sauté dessus mais je devais aller en cours juste après. J’étais très content à la fois déçu de ne pas passer ce moment avec ma famille.» Il aura sans doute l’occasion de rattraper ça lors de ses premiers matchs.