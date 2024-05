PSG : Marquinhos juge sa saison

Demain soir face à l’OL (21h00), le PSG aura l’occasion de remporter la quinzième Coupe de France de son histoire. Une rencontre à laquelle devrait participer Marquinhos, le capitaine parisien. Présent en point presse ce samedi, l’international brésilien a été invité à s’exprimer sur sa saison, et en a tiré un bilan.

«C’est une saison durant laquelle j’ai pris beaucoup de plaisir, avec un groupe soudé et une direction avec qui ça a été très simple dès le début. Les entraineurs nous ont dit qu’ils comptaient sur les leaders et les joueurs expérimentés. J’ai toujours pensé à ça cette saison : être un exemple, a exprimé le Brésilien de 30 ans. J’ai bien récupéré des voyages aussi avec les matchs internationaux. J’ai beaucoup travaillé à l’entrainement et à la maison, donc finir avec un titre demain, ça serait parfait.»