PSG : Bradley Barcola répond à Daniel Riolo

Cette saison, le jeune Bradley Barcola a confirmé tout son talent. Après avoir demandé à quitter l’OL pour le PSG, le jeune attaquant de 21 ans est monté en puissance au point de devenir un élément important de la formation de Luis Enrique. Auteur d’une belle saison (5 buts, 9 passes décisives), il a même réussi à se faire une place en équipe de France puisqu’il va jouer l’Euro avec Didier Deschamps. Mais pourtant, son année n’a pas été de tout repos et il n’a pas échappé aux critiques, notamment d’un certain Daniel Riolo. Le journaliste de RMC n’avait pas hésité à rapidement fustiger l’ancien lyonnais. «Le responsable ce n’est pas lui, c’est Luis Enrique parce qu’il pense que c’est un joueur qui est capable de jouer en Ligue des champions alors qu’il suffisait d’ouvrir les yeux en championnat pour voir que c’est un petit agneau. Un petit agneau qui ne peut même pas sortir de l’enclos de la ferme. (…) Il a le niveau Youth League» confiait-il après le match aller face à Barcelone en C1.

Des mots très forts et pas vraiment très pertinents qui ont eu le mérite de faire réagir Barcola ce jeudi. Dans une interview accordée à France 3, l’attaquant parisien s’est expliqué sur sa manière de gérer les critiques. «Ça ne peut que te faire grandir quand on tombe sur toi comme ça. Ça ne fait que pousser à se donner à fond. Montrer que t’es pas un agneau comme j’ai pu l’entendre et de montrer que tu vaux mieux que ça, que tu es un bon joueur et que tu sais ce que tu fais et veux. Je n’ai pas douté dans ces moments là. On a voulu m’enterrer mais j’ai toujours continué à croire en moi», a-t-il lancé.