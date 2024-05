Real Madrid : Carlo Ancelotti se confie sur Kylian Mbappé et les JO

Il ne fait aucun doute, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Et après avoir définitivement bouclé le dossier de son avenir, l’international français anime la presse au sujet de sa participation ou non aux Jeux Olympiques de Paris. Le Real Madrid a été catégorique, aucun joueur ne disputera la compétition. De son côté, la FFF et surtout le président Emmanuel Macron, continuent de tout tenter pour convaincre le club madrilène de le lâcher.

La suite après cette publicité

Alors forcément, en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti n’a pas échappé à la question à ce sujet. Et le technicien italien, comme il sait si bien le faire, a tranquillement esquivé ce dossier épineux. «Je n’aborde pas ce sujet. Mais j’aime regarder les épreuves, surtout les athlètes italiens», a-t-il confié. Une réponse qui ne donne pas vraiment d’indication sur la suite. Mais une chose est sûre, le Real Madrid ne veut vraiment pas laisser partir sa star quelques semaines.