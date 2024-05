Kings World Cup : un champion du monde va représenter la France !

Dans deux jours, la tant attendue fameuse Kings League World Cup démarrera au Mexique. L’équipe Foot2rue, présidée par le streamer AmineMaTue, représentera la France dans cette compétition tant haletante que méconnue pour le grand public. Et alors que plusieurs stars du ballon rond participeront à la compétition tels qu’Eden Hazard, Mario Götze, Neymar, Andriy Shevchenko ou encore Francesco Totti, la France n’est pas en reste. En effet, la sélection tricolore sera représentée par Samir Nasri et Jérémy Menez.

Et alors que l’identité du troisième larron n’avait pas été dévoilée suite au refus notamment d’Hatem Ben Arfa, le nom de la troisième star française a été révélée ce vendredi. En effet, dans une vidéo partagée par AmineMaTue, on peut voir le nom d’Adil Rami. Le défenseur, champion du monde en 2018 avec les Bleus, s’est retiré depuis la saison passée. Désormais consultant pour Prime Vidéo, celui qui a côtoyé Nasri à Séville et Ménez à Milan va donc prendre part à cette belle aventure. L’équipe Foot2rue a belle allure !