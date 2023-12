Un régulateur indépendant dès 2025 en Premier League ?

D’ici les premiers mois de l’année 2024, l’une des lois les plus attendues outre-Manche prendra effet. Il s’agit de la création d’un régulateur indépendant. Le 7 novembre dernier, dans son discours où était notamment évoqué le football anglais, Charles III dessinait justement les contours de cette nouvelle mesure en appuyant devant le Parlement sur la nécessité de «sauvegarder l’avenir des clubs pour leur communauté et leurs supporters». Ce régulateur indépendant viendrait répondre à la menace nommée Super Ligue, mais aussi à la prise de contrôle des clubs par des fonds d’État, ainsi que la disparition de clubs très anciens et très mal gérés.

Une nouvelle loi qui pourrait entrer en action à partir de la saison 2025-2026. Grosse particularité, ce régulateur sera totalement indépendant de la Premier League, de la FA et des clubs. Au contraire de ce qu’il se fait de nos jours avec comme dernier exemple, les 10 points de suspension écopés par Everton, ce dernier n’aura pas la possibilité de prendre des décisions sportives, mais il pourra prendre des sanctions individuelles contre les propriétaires. Son fonctionnement sera payé par les clubs selon leurs revenus, si bien que le top 6 devrait en assurer 50%. L’objectif est simple : protéger pour longtemps le football anglais de toutes menaces, surtout de la Super Ligue. Enfin, dans le projet, on pouvait lire : «Les clubs pourront seulement disputer des compétitions approuvées par le régulateur», qui exigera, le cas échéant, l’approbation par les fans et la non-atteinte aux compétitions existantes. Une sacré réforme qui devrait ravir les amoureux du ballon rond.