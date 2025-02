Nantes : la grosse colère d’Anthony Lopes après l’humiliation à Monaco

Une triste humiliation. Battu sur le terrible score de 7-1 sur la pelouse de l’AS Monaco, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1, le FC Nantes a battu des records car c’est la première fois que le club canari concède sept buts lors d’un même match du championnat de France. Plusieurs joueurs nantais sont allés voir les supporters, qui avaient fait le déplacement, pour s’expliquer et témoigner leur état d’esprit. Anthony Lopes (34 ans) a d’ailleurs poussé un gros coup de gueule après la rencontre.

«On s’est écroulés. Personnellement et collectivement, on a tous failli à des niveaux qui ne sont pas pardonnables dans la situation dans laquelle on est. (…) On peut être à dix, rentrer à la mi-temps à 2-1 mais on ne peut pas en prendre cinq en deuxième période. C’est impardonnable, c’est inacceptable. Il faut juste fermer nos bouches et travailler la semaine pour montrer un tout autre état d’esprit la semaine prochaine. On sera certainement très attendus, à nous de montrer du caractère», a-t-il lâché sur DAZN, après la débâcle de son équipe.