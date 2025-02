Ligue 1 : Monaco humilie Nantes avec un nouveau triplé de Mika Biereth !

Au Stade Louis-II, l’AS Monaco se devait de l’emporter, ce samedi, lors de la réception du FC Nantes. Dos au mur après leur défaite face à Benfica à l’occasion des barrages de la Ligue des Champions et balayés par le PSG le week-end dernier, les Asémistes, au pied du podium au coup d’envoi, étaient donc sous pression. Un début de rencontre qui confirmait d’ailleurs les difficultés actuellement rencontrées par le club de la Principauté. Alignés en 4-2-3-1, les Monégasques subissaient rapidement les vagues nantaises.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Monaco 40 22 +15 12 4 6 44 29 15 Nantes 21 22 -14 4 9 9 25 39

Si Abline envoyait une première frappe sur le poteau gauche de Radoslaw Majecki (3e), le buteur nantais trouvait finalement la faille dans la foulée sur un nouveau service parfait de Simon (0-1, 4e). Dans le dur et menée, l’ASM allait pourtant profiter d’un fait de jeu pour totalement se relancer. Coupable d’une semelle dangereuse sur le tibia de Vanderson, Cozza voyait rouge et laissait ses partenaires à dix pour la quasi-totalité de la rencontre (8e)… Une supériorité numérique que les Asémistes allaient logiquement mettre à profit.

Monaco retrouve le podium, Biereth voit encore triple

Après plusieurs occasions chaudes, l’ASM renversait ainsi le match en l’espace de quelques secondes… Sur un centre de Minamino, Biereth égalisait tout d’abord d’un pointu du pied droit (1-1, 44e) avant que Minamino, bien aidé par Anthony Lopes, ne donne l’avantage aux siens d’une reprise instantanée du pied droit (2-1, 45e). Totalement relancés, les coéquipiers de Zakaria déroulaient finalement au retour des vestiaires. Dans un grand soir, Minamino servait Ben Seghir à gauche de la surface nantaise pour le but du break (3-1, 49e).

Libérée, l’ASM se détachait un peu plus quelques minutes plus tard grâce à un nouveau puissant pointu du pied droit de Biereth, opportuniste (4-1, 54e). Dans la dernière demi-heure, Monaco ne tremblait pas et Biereth (7 buts en 3 matches de L1) y allait de son triplé en transformant un penalty (5-1, 64e). Dépassé, le FC Nantes ne pouvait que rendre les armes et concédait deux nouveaux buts de George Ilenikhena (81e, 90+5e). Avec cette victoire écrasante (7-1), l’AS Monaco retrouve le podium et pointe désormais à six longueurs de l’OM. Nantes reste de son côté bloqué à une dangereuse 15e place.