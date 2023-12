Coupe d’Allemagne : Stuttgart s’offre le BVB, Hambourg perd face au Hertha

Suite et fin des huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne. Après l’élimination surprise de l’Eintracht Francfort par le club de D3 Sarrebruck, le Borussia Dortmund se rendait à Stuttgart pour un duel entre clubs de haut de tableau en Bundesliga. Et ce sont les coéquipiers de Sehrou Guirassy qui en sont sortis vainqueurs.

Grâce à des buts de l’ancien Rennais et de Katompa Mvumpa, Stuttgart s’impose 2-0 et rejoint donc les quarts de finale. Enfin, dans le duel de grands noms du football allemand évoluant en deuxième division, le Hertha Berlin s’est imposé sur son terrain face à Hambourg aux tirs au but (3-3, 4 tab 3).